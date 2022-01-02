İlyas Salman’a 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Oyuncu İlyas Salman hakkında, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 67 yaşındaki İlyas Salman'ın sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video aracılığıyla Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti ve hükumetini, devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbar edildiği kaydedildi.

İhbarın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, Salman'ın sosyal medyada paylaşılan video içeriğinde Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği belirtildi.

‘DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN ELEŞTİRİ YAPMAK GEREK’ DEDİ

İddianamede, sanatçı İlyas Salman'ın ifadesinde, videoda ifade ettiği sözlerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama kastı olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde ifadeler kullandığını, muhalif bir kişiliği olduğunu, daha iyi bir gelecek için eleştiri yapmak gerektiğini belirterek, suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

SAVCILIK AŞAĞILAMA KASTIYLA SÖYLENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Savcılık, Salman'ın video içeriğinde yer alan söylemlerinin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığını belirtti.

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

İlyas Salman'ın üzerine atılı suçun Adalet Bakanı'nın soruşturma iznine tabi olduğunun kaydedildiği iddianamede, soruşturma izni istendiği ve Salman hakkında soruşturma izni verildiği aktarıldı.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, İlyas Salman'ın “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi.