İrem Derici: Bu çocuk değil balon oldu

Sadece başarılı şarkıları değil sahne şovları ve özel hayatıyla da gündemden inmeyen İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Gündemin uzağında kalmayan ve renkli kişiliğini de yaptığı her paylaşıma yansıtan Derici son olarak Instagram hesabının hikaye kısmından esprili bir paylaşım yaptı. Son dönemde ünlüler arasında bir hayli popüler olan ve suratı farklı şekillere sokan uygulamayı deneyen İrem Derici önce çocuk oldu ardından da suratını erkeğe çevirdi. Derici’nin suratını çocuk yaptığı görüntüye verdiği: ‘Bu çocuk değil balon oldu’ yorumu ise dikkat çekti.