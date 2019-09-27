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İrem Derici tarzı deprem paylaşımı
İrem Derici tarzı deprem paylaşımı
Yaşadığı sağlık sorunlarını atlattıktan sonra bir aşka yelken açan ancak bu aşkı da kısa ömürlü olan şarkıcı İrem Derici, takipçilerine depremle ilgili soru yöneltti.
Magazin 27 Eylül 2019 - 09:54

Renkli kişiliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösteren İrem Derici, İstanbul’un bir numaralı gündem konusu depremle ilgili paylaşımda bulundu.

Demet Akalın kadar olmasa da yaşanan korku dolu anların ertesinde yaptığı paylaşımla konuya dahil olan Derici, deprem korkusu yüzünden uyuyamadığını belirterek takipçilerine kendisi gibi sabahlayan birilerinin olup olmadığını sordu.

Ancak güzel şarkıcının bu soruyu iletirken kullandığı dekolteli fotoğrafı takipçilerinin ilginç yorumlarda bulunmasına neden oldu.

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