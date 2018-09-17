Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İrem’den öpücüklü paylaşım
İrem’den öpücüklü paylaşım
Şarkıcı İrem Derici öpücük gönderirken çekilmiş bir karesini 'öpücüğün on anlamı' notuyla paylaştı.
Magazin 17 Eylül 2018 - 08:18

Renkli ve enerjik kişiliğiyle meslektaşlarının arasından sıyrılmayı başaran şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla olduğu kadar altına yazdıklarıyla da dikkat çekti. Bir konserinde öpücük verirken çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşan Derici, bu karenin altına Azerice olarak ‘Öpücüğün on anlamı’ şeklinde bir not düştü. İşte İrem Derici’nin öpücük üzerine yaptığı o paylaşım:

Opuşun 10 Menası:

1.Yanağı opmek: Sen mene lazımsan

2.Boynunu opmek: Sene hakim olmaq isteyİREM

3.Dodaqları opmek: Seni sevİREM

4.Gozleri bağlı opmek: Sene vurulmuşam

5.Eli opmek: Sene hormet edİREM

6.Burunu opmek: Sen çox şirinsen

7.Qulağı opmek: Men sadece oynayıram

8.Saçları opmek: Sensiz yaşaya bilmİREM

9.Dişlemek: Men seni qısqanıram

10.Gozlere uzun-uzadı baxmaq : Meni op

İLGİLİ HABERİrem Derici iki seçenek sundu
Etiketler