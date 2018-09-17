İrem’den öpücüklü paylaşım

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Renkli ve enerjik kişiliğiyle meslektaşlarının arasından sıyrılmayı başaran şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla olduğu kadar altına yazdıklarıyla da dikkat çekti. Bir konserinde öpücük verirken çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşan Derici, bu karenin altına Azerice olarak ‘Öpücüğün on anlamı’ şeklinde bir not düştü. İşte İrem Derici’nin öpücük üzerine yaptığı o paylaşım:

Opuşun 10 Menası:

1.Yanağı opmek: Sen mene lazımsan

2.Boynunu opmek: Sene hakim olmaq isteyİREM

3.Dodaqları opmek: Seni sevİREM

4.Gozleri bağlı opmek: Sene vurulmuşam

5.Eli opmek: Sene hormet edİREM

6.Burunu opmek: Sen çox şirinsen

7.Qulağı opmek: Men sadece oynayıram

8.Saçları opmek: Sensiz yaşaya bilmİREM

9.Dişlemek: Men seni qısqanıram

10.Gozlere uzun-uzadı baxmaq : Meni op