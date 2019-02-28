Irina Shayk, Lady Gaga’yı tehdit olarak görmüyormuş

Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın son zamanlarda yakın temas halinde olması gözleri Irina Shayk'a çevirdi. Şimdiye kadar hiç konuşmayan Shayk'a yakın bir isim, ünlü modelin durumdan rahatsız olmadığını ve Lady Gaga'yı tehdit olarak görmediğini söyledi...

A Star Is Born filminin yıldızları Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın Oscar gecesi gerçekleştirdikleri Shallow performansı romantik anlara sahne olması ve iki ünlü ismin, filmdeki karakterler Ally ve Jackson gibi davranmaları ‘Aşk’ dedikodularını da beraberinde getirdi…

Tüm bunların üzerine gözler ünlü model Irina Shayk’a çevrildi. Herkes Shayk’tan bir tepki beklerken, ünlü modele yakın bir isimden, Lady Gaga ile ilgili ilginç bir açıklama geldi…

US Weekly’nin iddiasına göre, Irina Shayk’a yakın bir isim modelin bu yaşananları sorun etmediğini söylemiş. Shayk, sevgilisi Bradley Cooper’ın da Lady Gaga’nın da oyuncu olduğunu, o şarkıyı seslendirirken de canlandırdıkları karakterlere büründüklerini bildiği için bunu ilişkisine bir tehdit olarak algılamıyormuş. Dolayısıyla da çıkan dedikoduları önemsemediği için de Cooper’dan ayrılmak gibi bir planı yokmuş.

Nişanlısından ayrılan Gaga için, ‘Bradley Cooper’a sırılsıklam aşık olduğu için nişanı bozdu’ gibi pek çok yorum yapıldı.