İrlanda’da eksi 10 derecede klip çekti

İrlanda’da yaşayan ve türkülerimizi yurtdışında başarıyla tanıtan Aslı Stokes, yeni teklisi 'Anladım' ile Türk müzikseverlere ‘merhaba’ dedi.

Söz ve müziği Gülsün Çetinkaya'ya ait olan duygusal şarkıda Aslı Stokes, buğulu sesiyle dinleyicinin kalbine dokunuyor. Aranjörlüğünü Ferdi Karameşe'nin yaptığı şarkının klibini ise Cem Hamdi Kaya çekti.

ÇEKİMLER İKİ GÜN SÜRDÜ



İrlanda'nın eşsiz manzarası eşliğinde sabahın ilk ışıklarında başlayan çekimler iki gün sürdü. Swords kalesinde eksi 10 derece soğukta gerçekleşen çekimlerde Stokes, sert ve soğuk hava şartlarına rağmen kusursuz bir performans sergiledi. Klip çekimi boyunca enerjisi hiç düşmeyen güzel şarkıcı, klipte iddialı kıyafetleri ve güzelliğiyle dikkat çekti.