Irmak Ünal’dan mesajlı paylaşım

Corona virüsü salgını nedeniyle kendisini ev karantinasına alan Irmak Ünal, yoğun bir şekilde sporla uğraştığı günlere duyduğu özlemi evinde yaptığı spor aktiviteleri ile karşılamaya çalışıyor. Sosyal medya hesabından takipçilerine spor tüyoları da veren Ünal, bu defa bir mesajla sevenlerinin karşısına çıktı. Güneşin sıcak yüzünü göstermesiyle birlikte kendisini dışarıya atan Ünal, bir selfie çekti ve bunu Instagram hesabından paylaştı.

İki çocuk annesi Irmak Ünal, hesabından yaptığı paylaşıma; “Kabul et, sev, ilerlemeye devam et, evet tüm bu saçmalıklara rağmen…” notunu düştü. Irmak Ünal ayrıca dudağında ruj olmadığını söyleyerek takipçilerinden gelen sorulara da yanıt verdi.