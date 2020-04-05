Işın Karaca: Adeta coronaya davet partisi

Sosyal medya hesabından Türkiye’de karantina kurallarına uyulmadığına dair yapılan haberleri takip eden Karaca, bu konuda yapılmış haberleri de sosyal medya sayfasına taşıyarak yetkili kişilere çağrıda bulunuyor. Işın Karaca, böylelikle takipçileri üzerinden bir kamuoyu oluşturarak salgınla ilgili tedbirlerin daha sıkı alınması konusunda da üzerinde düşen görevi yerine getiriyor.

Karaca son olarak Avcılar Belediye’sine bir şikayette bulundu. Haberlerde çıkan pazar görüntüsünü gören şarkıcı şunları yazdı: “Avcılar Belediye Başkanlığı, bu konuya derhal müdahale etmeli! Maskesini takan, takmayan, sosyal mesafe ihlali, kalabalık, meyveler sebzeler poşetli değil! Adeta Korona'ya davet partisi düzenleniş gibi! Anlıyorum. İnsan alışveriş de yapacak, ama pazar yerlerine giriş çıkış düzenlemesi yapılmamış mıydı! Haaa senin işin mi yok diyen olursa da lütfen ötede zırvalasın! Benim bütün ailem, 89 yaşındaki anneannem, 69 yaşındaki annem dahil ev karantinasında! Bahçeye bile inmeleri yasak iken bı ne vurdum duymazlıktır! İşin ciddiyetini İtalya ölüm sayısını geçince mi anlayacağız!”