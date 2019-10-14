Işın Karaca’nın ‘naylon kahramanlıklar’ tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı 6. gününe girerken 550 terörist etkisiz hale getirildi. Gerçekleştirilen harekatla ilgili çok sayıda haber çıkarken bu arada ünlü isimler de birbiri ardına yaptıkları açıklamalarla konser ya da gösterilerinden elde ettikleri gelirleri Mehmetçik Vakfı’na açıklayacaklarını duyuruyor.

IŞIN KARACA’DAN YARDIM PAYLAŞIMI

Şarkıcı Işın Karaca, birbiri ardına çıkan bu bağış haberleri sonrasında yardımların gizli yapılmasını gerektiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Yahu vallahi de billahi de inanılmaz sinirleniyorum! Birlik ve beraberliğimiz sayesinde bu kötü günlerinizi atlatacağımız kesin. Zaten hepimiz elimizden geleni ‘destek amaçlı’ yapıyoruz! Yapmaya da devam edeceğiz ama bu naylon kahramanlıklar beni çıldırtıyor! Huuu!! Alooo!! Bizim evde! Sağ elin verdiğini sol el bilmez! Konser bağışı yapan arkadaşlarımı tebrik ediyorum! Kimse ne ramak veriyor ne de yaptığı iyiliğin miktarını! Haberim çıksın da nasıl çıkarsa çıksın diyenlere sözüm! Yazık size! Ünlü olmuşsunuz ama insanlığınızı yitirmişsiniz. Çok üzücü…”