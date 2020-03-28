Işın Karaca’yı çıldırtan tablo

Sevgilisi ile birlikte geldiği yurt dışı tatili sonrasında kendisini karantinaya almadığı yönünde eleştirilen ve sonrasında sosyal medya paylaşımları ile kendisini karantina altına aldığını söyleyen Işın Karaca, sokakta rastladığı bir manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda ölüme neden olan corona virüsü ile mücadele kapsamında son derece dikkatli hareket etmeye çalışan ve bu konuda mesajlar veren Karaca, sokakta gördüğü bir minibüsün hali karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğu konusu konuşulmaya devam ederken, insanların üst üste yolculuk etmeye çalıştığı minibüsün fotoğrafını çeken Karaca şunları yazdı:

“Tamam! Anlıyorum. Sokağa çıkmama yasası gelmeden işine gidecek olanlar gidecek de bu nedir kardeşim! İnsan hayatı bu kadar basit olmamalı! Bu fotoğraf bu sabah çekildi! Bugün yarım saatliğine markete çıktık ve ben gerçekten pes diyorum bize! Genç/Yaşlı demeden, maşallah herkes sokakta! Sanırım corona virüsü bu tiplere uğramıyor!! Minibüslere acilen denetim gelmeli Süleyman Soylu”