İstanbullu Gelin 56. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Ülfet Hala durmuyor! (İstanbullu Gelin 55. bölüm izle…)

İstanbullu Gelin son bölüm bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 55. Son bölümde; Esma, Ülfet anlaşmasından sonra İstanbul’a yerleşir. Boranlar tüm zorluklara rağmen birbirine kenetlenir. Ülfet, Adem’in pimini çeker. Peki İstanbullu Gelin 55. Son bölümde başka neler yaşandı? İstanbullu Gelin yeni bölüm (56. Bölüm) fragmanı geldi mi?

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İstanbullu Gelin yeni sezon 55. Bölümde Boranların İstanbul macerası konu ediliyor. Ülfet'in yıllar sonra beklediği an gelmiştir. Faruk maddi çıkmazdan çıkmak için aklı salim kalmaya çalışsa da onun da bir sınırı vardır. İstanbullu Gelin son bölümde; İpek, Boranlar ailesinde fireyi ilk veren olur. Alışveriş yapıp faturayı Ülfet Hala'nın adına yazdırır. Adem, Dilara'ya ulaşmak için önce Süreyya'yı pastanede alıkoyar. Sonra da Ülfet'in yönlendirmesiyle daha da ileri gider. Peki İstanbullu Gelin 55. Son bölümde neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İSTANBULLU GELİN 56. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 55. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma ve ailesi Ülfet'e mahkum olmuştur. Ülfet arsanın satılması için Boranların kendi dairesine taşınmasını ister. Esma bu zor teklifi kabul etmek zorundadır. Ancak Ülfet'in Aziz ile planı çok başkadır.

İPEK PARASIZLIĞA DAYANAMAZ

Boranlar İstanbul'a yerleşir. Esma İstanbul'un keşmekeşinden, düştüğü durumdan çok mutsuzdur. Eve yerleşirler. İpek, Fikret'e çok bunaldığını söyler. Geçim sıkıntısıyla baş edemez ve bunu dile getirmekten de çekinmez. Caddede yürümek bile ona zor gelmeye başlar. Alışveriş yapmak ister. Sonunda da dayanamayıp kendini Ülfet Hala'nın mağazasında bulur. Alışveriş yaptıktan sonra kartını evde unuttuğunu söyleyip faturayı Ülfet'in adına kestirmek ister.

AZİZ, DİLARA'NIN İZİNİ BULUYOR

Ülfet verdiği tahribatı görmek için eve gelir ve iğneleyici sözleri ile ortamı gerer. Her fırsatta Esma'ya imalarda bulunur. Ülfet evden çıkarken Dilara'yı görür ve Aziz'i arar. Dilara'nın da evde olduğunu söyler. Aziz, Süreyya'yı arar, Dilara dayanamaz ve telefonu alır, ‘Bir daha bu insanları rahatsız etme' deyip telefonu suratına kapılır. Aziz delirir.

FARUK'UN İLK İŞ GÜNÜ

Faruk yeni işine başlar. Eski alışkanlıkları ağır basar. Ofiste kalabalık içinde çalışma fikrini yadırgar. İş tanımı bile tam olarak yapılmadığı için çok mutsuzdur. Arkadaşı bu işi vererek ona iyilik mi etmiştir, yoksa kötülük mü bilemez.

İSTANBULLU GELİN 55. BÖLÜM İZLE

Ülfet uyuyan dev Adem'i uyandırır. Adem, Dilara'nın izini bulur. Esma Ülfet'in teklifini kabul etmiştir ama iğneleyici sözlerine de katlanmaktadır.

FARUK, ADEM'İ TEKME TOKAT DÖVER

Adem alışverişe çıkan Süreyya'yı pastanede alıkoyarak, Süreyya'nın telefonundan Dilara'yı arar. Evdekiler deliye döner, Adem konuşalım diyerek Dilara'yı oraya çağırır. Dilara apar topar yola çıkar. Faruk'u arayıp durumu anlatırlar. Faruk ve Dilara gelir. Dilara Adem'le konuşmak istemez, Faruk Adem'i kovar. Dilara ‘Sen bende yoksun diye bağırır.

ÜLFET İPEK'İN YAPTIĞINI ÖĞRENİYOR

Ülfet, İpek'in adına fatura yazdırdığını öğrenir. Ülfet satış yapan elemanların yanına gelir, faturayı alır. Eğer bunu bir daha yaparlarsa işten kovacağını söyler. O sırada Adem, Ülfet'in yanına gelmiştir. Güneş, Adem'le kapıda çakışır ve tartışırlar. Dilara ile yaşadıklarını anlatır ve Boranların birbirilerine kenetlendiğini söyler. Ülfet ise Adem'in kafasına bambaşka bir fikir sokar.

İPEK TÜM AİLEYE REZİL OLUR

Boranların mutlu aile tablosuna Ülfet gelip limon sıkar. İpek'in yaptığını tüm ailenin yanında söyler. O sırada İpek içeri girer. Ülfet lafını esirgemez. “İhtiyacınız varsa size kredi açayım” bile der. Fikret, İpek'ten bir açıklama bekler. Esma faturayı alır. Ülfet gittikten sonra İpek'in suratına fırlatır.