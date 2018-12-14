İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Faruk’un gerginliği had safhada! İstanbullu Gelin 66. son bölüm izle…

İstanbullu Gelin son bölüm bu akşam ekrana geldi. İstanbullu Gelin’in yayınlanan 66. son bölümünde; Garip düğün hazırlıklarına başlarken Esma hastalığını kabullenmeye çalışıyor. Esma, hastalığın şoku ile ilk olarak evliliği ertelemeye çalışıyor. Sonra da anılarını yazarak unutmadan önce her şeyi kendine hatırlatacak günlüğünü yazmaya başlıyor. Emir’in ortadan kaybolması ile Faruk büyük bir gerginlik yaşıyor. Süreyya Faruk için bir sürpriz hazırlıyor ama asıl sürprizi kendi yaşıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm (67. bölüm) fragmanı geldi mi? İstanbullu Gelin 66. son bölüm izleme linki…

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İstanbullu Gelin yeni sezon 66. son bölüm Star TV'de yayınlandı. İstanbullu Gelin 66. bölümde; Esma doktordan çıkarken kafasında sadece anıları var. Her şeyi unutacak olma fikri ile baş edemiyor. Bu ruh hali Esma'yı da kırmasına sebep oluyor. Garip'e evliliği ertelemek istediğini belli ediyor. Garip de gerçeği bilmediği için Esma'nın tavrına alınıyor. Garip'in evliliği aceleye getirmesi Faruk'u da geriyor. Üstüne bir de Emir'in kaybolması Faruk'u iyice dağıtıyor. Adem ile Güneş arasında yakınlaşma sürüyor. Dilara kıskançlık içinde Senem'e olanları anlatınca Senem duruma el atmaya karar veriyor. Peki İstanbullu Gelin 66. son bölümde başka neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular…

İSTANBULLU GELİN 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 66. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma hastalığının şoku ile hastaneden çıkıyor. Doktor hastalığı geciktirmek için elinden geleni yapacağını söylüyor. Ama Esma sonunda her şeyi unutacağını biliyor. Doktor bir takım önerilerde bulunuyor ve hareketli bir yaşam sürmesini öneriyor. O sırada Garip de evdekileri düğün organizasyonuna ikna etmeye çalışıyor. Boran erkekleri Garip'i acelecilikle suçluyor. İpek ve Süreyya yine ortalığı yumuşatmaya çalışıyor. Faruk gelen telefonla toplantısını unuttuğu fark ediyor. Acilen işine gidiyor. Süreyya Faruk'u Yaz ile ilgilenmemekle suçluyor. Tabi bunu şaka yollu yapıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

ESMA EVLİLİĞİ ERTELEMEK İSTİYOR

Esma konağa geliyor. Kapıda evine bakıp geçmişten bu güne kadar yaşadığı anılarını düşünüyor. Faruk'u kucağına aldığı anı, Garip ile kapıda konuşmalarını ve ailece geçirdikleri günleri hatırlıyor. O sırada Garip geliyor ve onu kaçırmaya geldiğini söylüyor. Esma bakışları ile kendini ele veriyor. Garip tuhaflığı anlıyor ama Esma onu geçiştirmeyi başarıyor. Esma Fikret'i bahane ederek Garip'in evlilik istediğini ertelemek istiyor. Hatta Garip'e ‘beni sık boğaz ediyorsun' diyor. Garip bu duruma çok bozuluyor. ‘Konağın ve çocukların sorunları bitmeyecek, sen biraz kafanı topla' diyor.

EMİR KAYIP

Emir ortadan kayboluyor. Annesini düşünerek yollara düşen Emir büyük bir çöküntü yaşıyor. Faruk oğlunun kayıp olduğunu öğrenince telaşla onu aramaya çıkıyor. Faruk toplantısını da askıya alıyor, Akif arayınca durumu anlatıyor. Faruk, telefonla oğlunu arıyor ama Emir telefona cevap vermiyor. Faruk okula gidip müdürü paylıyor.

ESMA UNUTMAMAK İÇİN YAZIYOR

Esma anılara boğuluyor. Çocukluğuna kadar iniyor. Her şeyi unutacak olmak onun için kabul edilemeyecek bir durum. Bu nedenle günlük tutmaya karar veriyor. Çocuklarını, Garip'i ve hatırlamak istediği her şeyi yazıyor.

DİLARA ADEM'İ KISKANIYOR

Dilara, Senem'e gidip Adem'den söz ediyor. Adem'in yanında bir kadın olduğunu anlatıyor. Senem, Adem'in yanındakinin Güneş olmasından şüpheleniyor ama bu şüphesini Dilara'ya söylemiyor.

ADEM: ARTIK YÜRÜYEMEYECEĞİM

Adem fizik tedavi görmeye başlıyor. Doktoru aşağılayan Adem sonra da Güneş'i azarlıyor. Artık yürüyemeyeceğini söylüyor. Güneş'e karım mısın, sevgilim misin? Diye soruyor. Güneş sakinliğini korumaya çalışsa da bu sözlere çok bozuluyor. Güneş gidince Adem şoförünü arayıp onu orada çıkarmasını söylüyor. Ayrıca otelde yer ayırtmasını istiyor.