İstanbulu terk etmişti… Aslıhan Gürbüz, “Nerede yaşıyorsunuz” sorusuna yanıt verdi

Doğa sevgisiyle tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Gürbüz, kendisine sık sık yöneltilen 'nerede yaşıyorsunuz' sorusuna da yeşillikler içinde bir fotoğrafla yanıt verdi.

En son Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Merve rolüyle izleyici karşısına çıkan Aslıhan Gürbüz, ekranlara bir süredir ara vermiş ve yaşadığı sağlık sorunlarının da etkisiyle İstanbul’u terk etmişti.

Gürbüz, iki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçirmiş ve tedavi sürecini tamamlamıştı. Şehrin gürültüsünden kaçıp kendisine yeni bir hayat kuran ünlü oyuncu, doğayla iç içe yaşamaya başladı.

Instagram hesabından yeni hayatına dair sık sık paylaşım yapan güzel oyuncu, kendisine yöneltilen ‘nerede yaşıyorsunuz’ sorusuna da yine yeşillikler içinde bir görüntüyle cevap verdi. Gürbüz, paylaşımında şu satırlara yer verdi:

* En çok sorulan soru ‘nerede yaşıyorsunuz?’… Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada… Bu memleketin bir köşesinde, bir çoğunun önünden geçtiği, bir çoğunun göremediği çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum.

* Yeşili-maviyi, suyu-gökyüzünü, ağacı-çiçeği, kuşu-yosunu görmeyi çok seviyorum. Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM’ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil, görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik… Bu memleketin cennet gibi bir köşesinden herkese selamlar.