Ivana Sert: “Hayatımda kimse yok”

Bugün bazı medya organlarından Ivana Sert'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından Ivana Sert, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu iddiaları yalanladı.

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Geçtiğimiz aylarda Tarhan Telli ile ilişkisine nokta koyan Ivana Sert, önceki gece Ortaköy’de bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Bir organizasyon için mekanda bulunan Sert, çıkışta kalabalık bir arkadaş gurubuyla görüntülendi.

“AŞK İDDİALARI ASILSIZDIR”



Ivana Sert’in yanında bulunan bir kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından Sert, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak hayatında kimsenin olmadığını belirtti. İşte Sert’in o açıklaması;



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