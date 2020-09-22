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İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Ekranların yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Elçin Sangu, Ozan Dolunay,Yasemin Allen gibi isimlerin yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisinin yönetmenliğini Metin Balekoğlu yapıyor. İşte yeni bölüm 2. fragmanı...
Magazin 22 Eylül 2020 - 21:11

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 3. BÖLÜM ÖZETİ

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.

KONUSU

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.

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