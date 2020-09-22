İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI
“Pes ediyorum.” #İyiGündeKötüGünde yeni bölüm 2. tanıtım! Yeni bölüm cumartesi 20.00’da Star’da!@iyigunkotuguntv pic.twitter.com/fLkH0nRmgO
— STAR TV (@startv) September 22, 2020
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 3. BÖLÜM ÖZETİ
Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.
KONUSU
Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.