Jean-Claude Van Damme, Türkiye’ye geliyor

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Aksiyon ve dövüş filmlerinin aranan isimlerinden biri olan 58 yaşında Jean-Claude Van Damme, bir animasyon çizgi filmi için Türkiye’ye geliyor. Van Damme, Türkiye’de gerçekleşecek olan yeni projesinde bir ahtapotu seslendirecek. Çekilecek animasyon filminin ardından ünlü oyuncu bir sonraki proje için İstanbul’dan Belçika’ya uçacak. Konuyla alakalı sozcu.com.tr’ye bilgi veren ünlü aktör Jean-Claude Van Damme, Türkiye’ye gelmek için sabırsız olduğunu ve animasyon filminin kendisi için bir ilk ve değişik çalışma olacağını belirtti.