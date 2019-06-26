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Jean-Claude Van Damme, Türkiye’ye geliyor
Jean-Claude Van Damme, Türkiye’ye geliyor
Dünyaca ünlü Belçikalı Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme, 29 Haziran'da Türkiye'ye geliyor.
Magazin 26 Haziran 2019 - 10:59

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Aksiyon ve dövüş filmlerinin aranan isimlerinden biri olan 58 yaşında Jean-Claude Van Damme, bir animasyon çizgi filmi için Türkiye’ye geliyor.  Van Damme, Türkiye’de gerçekleşecek olan yeni projesinde bir ahtapotu seslendirecek. Çekilecek animasyon filminin ardından ünlü oyuncu bir sonraki proje için İstanbul’dan Belçika’ya uçacak. Konuyla alakalı sozcu.com.tr’ye  bilgi veren ünlü aktör Jean-Claude Van Damme, Türkiye’ye gelmek için sabırsız olduğunu ve animasyon filminin kendisi için bir ilk ve değişik çalışma olacağını belirtti.

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Son güncelleme: 13:04 - 26.06.2019
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