Jelene Karleusa: Yenge sadece eğlenmek istiyor

Türkiye'de 'Yenge' lakabıyla tanınan Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından paylaştığı karenin üzerine ülkemizde bulunduğu yıllara gönderme yaptığı bir not düştü.

Bir dönem Beşiktaş’ta top koşturan Dusco Tosic’in eşi olan şarkıcı Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’de kendisine takılan ‘Yenge’ lakabına göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla renkli yaşantısını gözler önüne seren şarkıcı Jelena Karleusa, bu defa Türkiye’de olduğu günlere dair bir göndermede bulundu.

Karleusa hesabından paylaştığı karenin üzerine ‘Yenge sadece eğlenmek istiyor’ yazdı ve Türk takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.