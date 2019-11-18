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Jennifer Aniston da köpek gezdirme modasına uydu
Jennifer Aniston da köpek gezdirme modasına uydu
Jennifer Aniston, Instagram hesabı açtıktan sonra eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak Emiliy Ratajkowski gibi köpeğini mini bir elbise ile sokakta gezdiren Anison beğeni alırken, sosyal medyada da 'Hangisi' soruları yükseldi...
Magazin 18 Kasım 2019 - 09:39

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, yaklaşık bir ay önce ilk kez bir Instagram hesabı açmış ve en hızlı sürede takipçiye ulaşarak rekor kırmıştı. Son zamanlarda ise sosyal medya hesabını oldukça aktif bir şekilde kulanan Aniston, esprili paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor.

Jennifer Aniston

Şu an 19.9 milyon takipçiye ulaşan Aniston, birkaç gün önce yaptığı paylaşımla seksi model Emily Ratajkowski’ye benzetildi. Sık sık köpeği Colombo’yu gezdirmeye çıkaran Emily gibi köpeğiyle sokta görülen Aniston’un fotoğrafı ünlü model ile kıyaslandı.

Emily Ratajkowski

‘Jennifer Aniston mu Emiliy Ratajkowksi mi daha iyi köpek gezdiriyor?’ soruları sosyal medyada çoğalırken, pek çok kişi ‘Aniston ne yaparsa hep iyisini yapar’ yorumları çoğunluktaydı…

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