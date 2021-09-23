Johnny Depp iptal kültürü için uyarıyor: “Kimse güvende değil”

Johnny Depp, iptal kültürünün kurbanı olduğunu iddia ederek kimsenin güvende olmadığı konusunda uyardı ve etkilenenleri ayağa kalkmaya çağırdı.

Sozcu.com.tr

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Johnny Depp, İspanya’nın San Sebastian kentinde, film festivalinde onursal ödülü kabul etmeden önce durumun iptal kültürünün kontrolden çıktığını söyledi.

Temmuz 2020’de The Sun gazetesinin kendisini “karısını döven” olarak tanımlamasının ardından Londra’daki Yüksek Mahkeme’de bir davayı kaybetti. Eski karısı Amber Heard, 2016 yılında kendisini sözlü ve fiziksel tacizle suçlayarak boşanma davası açtı ve Londra’da ifade verdi.

Depp, davanın ardından Fantastik Canavarlar serisindeki rolünü kaybetti. Şimdi Depp, Heard’a karşı 50 milyon dolarlık bir iftira davası açma hakkı kazandı.

Depp, İspanya’daki izleyicilere kendisini bir kurban olarak gördüğünü ve bunun toplum için daha geniş sonuçlarından endişe duyduğunu söyledi. Ödülünü almak için sahneye çıkmadan önce Depp, iptal kültürü üzerine düşüncelerini anlattı ve adaletsizlikle karşı karşıya kalanlar için ayağa kalkmaya çağırdı.

Depp, endişesinin sadece kendisi için olmadığını söyledi: “Bu sadece benim değil, birçok insanın başına geldi. İster size, ister sevdiğiniz birine, ister inandığınız birine karşı haksızlık olsun; ayağa kalkın, oturmayın. Çünkü sana ihtiyaçları var.”

Depp’in İspanya’daki konuşması, mahkeme tarafından Heard’a karşı 50 milyon dolarlık hakaret davasına devam etmek için aklandıktan bir ay sonra geldi. Oyuncu, The Sun’a açtığı hakaret davasını kaybettikten sonra adını temize çıkarmaya çalışıyor.

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