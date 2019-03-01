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Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in 10 yıl önceki ilk tanışma anları ortaya çıktı
Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in 10 yıl önceki ilk tanışma anları ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve model Hailey Baldwin'in 2009'da çekilmiş bir videoları ortaya çıktı. Hailey'nin babası Steve Baldwin sayesinde tanışan ikili, geçtiğimiz yıl ekim ayında evlendi...
Magazin 1 Mart 2019 - 14:12

Ünlü şarkıcı Selena Gomez ile tutkulu bir aşk yaşadıktan sonra 2015 yılında Hailey Baldwin ile sevgili olan Justin Bieber, kısa süre sonra Gomez’e dönmüş, çift yeniden denemiş ama uzun soluklu olmamıştı. Gomez’den ayrıldıktan sonra yeniden Hailey ile birlikte olan Bieber, geçtiğimiz yıl ekim ayında ünlü model ile evlendi…

Çiftin 2009 yılından bir görüntüsü…

Videoda, çocukluğundan bu yana Justin Bieber’e aşık olan ve 12 yaşındayken ünlü şarkıcı ile babası yapımcı ve yönetmen Steve Baldwin sayesinde tanışan Hailey Baldwin çekingen halleri dikkat çekiyor.

Hailey Baldwin ve Justin Bieber geçtiğimiz ekim ayında evlendi…

Baldwin’in üzünün asık olması ve umursamaz tavırları sanki tanışmayı Justin Bieber istemiş algısı yaratsa da, o dönemler çok aşıkmış ünlü şarkıcıya…

Justin'in ilk ünlü olduğu zamanlar olan 2009’da bir araya gelen çift için ‘Kader onları bir araya getirdi’ yorumları yaparken, ortaya çıkan bu video hayranları arasında şimdiden milyonlarca kez izlendi.

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