Justin Bieber’ın babalık provası

Yaklaşık iki yıl önce Hailey Baldwin ile evlenen şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabından paylaştığı bebek fotoğrafları ile takipçilerini heyecanlandırdı.

Geçen yıl sosyal medya hesabından büyük bir depresyon yaşadığını ve bu süre zarfında kendisini eşine ve ailesine adayacağını söyleyen Justin Bieber için herkes baba olacağı yönünde paylaşımlarda bulunmuş ve Hailey’in hamile olduğuna dair iddialar ortaya atmıştı.

Her ne kadar sonrasında hamilelik haberleri çift tarafından yalanlanmış olsa da hayranları Justin’den gelecek sürpriz bir bebek haberi için bekleyişlerini sürdürüyor.

Tüm bunlar olurken 26 yaşındaki şarkıcı sosyal medya hesabından kucağında bebek tutarken çekilmiş karelerini paylaştı. Bieber paylaşımına düştüğü notla yeğeni Iris’i kucağında tuttuğunu söylerken milyonlarca takipçisi genç şarkıcının babalık provası yaptığı yönünde yorumlarda bulundu.