Kaan Sevi kimdir? Kaan Sevi nereli ve kaç yaşında?

Kaan Sevi, 1994 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Adı Efsane isimli dizi ile geçen Kaan Sevi hakkında merak edilenler haberimizde... Kaan Sevi nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde rol alan Kaan Sevi hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kaan Sevi kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

KAAN SEVİ KİMDİR?

Kaan Sevi, 25 Nisan 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. Adı Efsane dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Kaan Sevi daha sonra Nöbet, İyi Oyun ve Dijital Esaret gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde yer alan Kaan Sevi, 1.80 metre boyunda, 78 kilo ve Boğa burcudur.

Kaan Sevi’nin rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Sefirin Kızı (TV Dizisi)

2019 – Dijital Esaret (Burak) (Sinema Filmi)

2019 – Nöbet (Koray) (TV Dizisi)

2018 – İyi Oyun (Samper) (Sinema Filmi)

2017 – Adı Efsane (Ali) (TV Dizisi)