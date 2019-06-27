Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım Ezgi Eyüboğlu neden boşandı?

Ulan İstanbul dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Kaan Yıldırım, sette tanışmasının ardından evlendiği rol arkadaşı Ezgi Eyüboğlu ile boşandı. Kaan Yıldırım kimdir, nereli? Kaan yıldırım eşi, hayatı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde…

Üç yıl önce rol aldıkları dizide tanışan ve nikah masasına oturan Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım çifti, ortak aldıkları karar doğrultusunda dün, anlaşmalı olarak boşandı. Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, ayrılıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu. Boşanma sonrası basın açıklaması yapan çiftin açıklaması şöyleydi: “Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir.” Peki Kaan Yıldırım kimdir?

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Genç oyuncu Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi Pazarlama Bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine ‘Kayıp’ dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başlayan Kaan Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu’nun oynadığı ‘Ulan İstanbul’ adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan ‘Adı Mutluluk’ dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. 2016’da ‘Kalbim Yangın Yeri’ dizisinde Volkan karakteri ile yer alırken, 2017 yılında ‘Klavye Delikanlıları’ dizisinde oynadı. 2018’de ‘İnsanlık Suçu’nda Cemal karakteri ile bulundu. Öte yandan 2014 yılında ‘Ümmü Sibyan: Zifir’, 2015 yılında da Yok artık sinema filmlerinde yapımcı olarak görev yaptı.

Oyuncu, 14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı’nda dünyaevine girmişti.