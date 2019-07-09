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Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile evlilik yıldönümlerini video ile kutladı
Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile evlilik yıldönümlerini video ile kutladı
Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun dün üçüncü evlilik yıldönümüydü. Gece yemeğe çıkan çift, gündüz de sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı.
Magazin 9 Temmuz 2019 - 09:50

Kadir Doğulu Neslihan Atagül Doğulu çifti, dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. Üçüncü evlilik yıl dönümlerini baş başa kutlayan çift, el ele verdikleri pozlarla da aşklarının dolu dizgin gittiğinin mesajını verdi.

Gece boyunca birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan çift, bu özel günlerinde birlikte çekilen karelerini de paylaştı. Özellikle Kadir Doğulu’nun yaptığı ve Neslihan Atagül’ün fotoğraflarından oluşan video kolajı sosyal medyada ses getirdi…

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