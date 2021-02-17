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Kadir İnanır aşılandı

Usta oyuncu Kadir İnanır, corona virüsü aşısı olduğunu açıkladı. İnanır, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Güncellenme: 14:29, 17/02/2021
Haberler Magazin
Kadir İnanır aşılandı

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle ülkemizde de aşılama sürüyor.

Oyuncu Kadir İnanır da corona aşısı olduğunu duyurdu. 71 yaşındaki oyuncu, “Herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi. İnanır o anları Instagram hesabından paylaştı.

65 YAŞ ÜSTÜ AŞILANIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın aşılamada izlenecek yol haritası, yaş, kronik rahatsızlık ve çalışılan sektöre göre 4 aşamada uygulanıyor. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstündekiler aşılanmaya başlandı. Öğretmenler de bu ayın sonundan itibaren aşılanacak.

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Yayınlanma Tarihi:14:25,