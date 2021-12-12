Kadir İnanır’dan sevindiren haber

Beyin damarlarına pıhtı atması nedeniyle kötüleşen ve 20 Kasım’da yatırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği ameliyat sonrası tedavi sürecini tamamlayan sanatçı Kadir İnanır taburcu edildi. İnanır’ın taburcu edildiği sırada hekimler, röportaj yapan gazetecilere müdahale ederek corona tehlikesini hatırlattı.

Selami AYDIN

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20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden fenalaşan sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İlk belirlemelere göre beyin damarlarına pıhtı atan ve geçici felç durumu yaşayan sanatçı tedavi sırasında yine kötüleşmiş ve yeniden ameliyat edilmişti. Ameliyat sonrası özel bir ekip tarafından sürekli gözetim altında tutulan İnanır bugün taburcu edildi.

Sanatçının hastane çıkışında açıklama yapacağı açıklansa da son dönemde artan corona vakaları nedeniyle bu program iptal edildi. Hastanenin yan çıkışında özel araca bindirilen İnanır yolda kendisini bekleyen muhabirlerin önünde bir süre durdu.

Buradan hayranlarına seslenen sanatçı, “İyiyim. Tedavimi gerçekleştiren hekimlerimize ve benimle yakından ilgilenen PAÜ hastanesi personeline teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu sırada İnanır'ın hekimleri muhabirlerin yakından görüntü almasından endişe ederek röportaja müdahale etti. Hekimler gazetecileri corona vakaları konusunda uyardı, “Arkadaşlar kısa çok yakın duruyoruz. Corona tehlikesi var” uyarısında bulundu.

Denizli'den ayrılan Kadir İnanır'ın yaşadığı Dalaman'a gittiği öğrenildi.

Diğer yandan PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan ve İnanır'ın tedavisini yapan hekimler bir açıklama yaparak hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu, taburcu ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.