Kaia Gerber ve Pete Davidson artık ilişkilerini saklamıyor

Bir süre önce Pete Davidson'ın evinden çıkarken görüntülenen Kaia Gerber'ın ünlü komedyen ile ilişki yaşadığına dair dedikodular çıkmış lakin ikili bir arada görüntülenememişti. Bir süre sonra ilk kez yemek yerken görülen çift, şimdi Miami'de tatilde ve artık aşklarını saklamıyor...

Timothée Chalamet – Lily-Rose Depp ve Shawn Mendez – Camila Cabello çiftlerinin sokakta, yatta, davetlerde verdikleri cüretkar pozlardan sonra şimdi de çiçeği burnunda çift Kaia Gerber – Pete Davidson, artık cüretkar pozlar vermekten çekinmiyor…

Bundan kısa bir süre önce gizli saklı buluşan, kameralara görüntü vermemeye çalışan genç çift artık saklanmıyor. Öyle ki hafta sonu yakın arkadaşlarının düğünü için Miami’ye giden yeni nesil çift, düğün öncesi havuz başında keyifli vakit geçirdi.

Şezlongta, havuzda, çevrenin bakışlarına aldırmadan öpüşen 18 yaşındaki Kaia ve 26 yaşındaki Pete, Faena Hotel Miami Beach’teki romantik saatlerin ardından düğüne gitti. Kaia’ya ilgisi her halinden belli olan ünlü komedyen daha önce ilişkileri hakkında bilgi vermişti.

Pete birliktelikleri için “İlişkilerimde karşı tarafın kendini bir prenses gibi hissettiğine emin olmak isterim. Eğer biriyle ilişki yaşıyorsanız, onun değerli olduğunu her fırsatta dile getirmek bence tüm ilişki kurallarından önemli” demişti.