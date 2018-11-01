Kanal D’nin yeni dizisi Muhteşem İkili! İşte Muhteşem İkili dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu…

Yeni sezonda diziler bir bir reyting canavarına yenilip final yaparken yeni diziler de yayın hayatına 'Merhaba' demeye hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında iddialı oyuncu kadrosu ile Muhteşem İkili dizisi başlıyor. Polisiye bir macera izleyeceğiz. Muhteşem İkili'yi yakışıklı oyuncular İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin canlandırıyor. İkili arasındaki sinerji izleyicileri yakalayabilecek mi şimdiden merak konusu... İşte Muhteşem İkili dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu...

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Kanal D ekranlarında Muhteşem İkili dizisi başlıyor. Polisi canlandıran İbrahim Çelikkol ile Kerem Bürsin, ortak bir operasyon yaparken ortak bir de düşman edinirler. Muhteşem İkili’nin aşık olacağı kadınları ise Özge Gürel ile Öykü Karayel canlandırıyor. Muhteşem İkili dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında ayrıntıları haberimizde derledik.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca'nın cesareti, MKC'nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU!

Kerem Bürsin- Mustafa Kerim Can

Mustafa Kerim Can, MKC olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam. Her şeyi de kendisi kadar ciddiye alıyor. Boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık. Oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlı.

İbrahim Çelikkol – Mert Barca

Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca, Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Oldukça yakışıklı ama bir o kadar da dış görünüşünü önemsemeyen bir adam. Geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş. Karısının ve çocuğunun katili bulunmamış. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi yok. İşi ve karısının intikamı her şeyi.

Öykü Karayel- Yağmur

MKC’nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan’ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC nin aşırı kontrolcülüğüne boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.

Özge Gürel – Nilüfer

Nilüfer, MKC’nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.