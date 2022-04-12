Kapadokya’da ön balayı

Özcan Deniz (49), eski eşi Feyza Aktan'dan boşanır boşanmaz, sekiz aydır birlikte olduğu İranlı modacı Samar Sadgar (23) ile aşklarını göz önünde yaşamaya başlamıştı. Bir ay önce de sevgilisine evlenme teklifi eden Deniz, Dadgar ile ön balayı için Kapadokya'ya tatile gitti.

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Eski eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan ile yaşadığı olaylı ayrılık sürecinin ardından İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir ay önce sevgilisine evlenme teklif etmişti. Deniz ve Dadgar, evlilik öncesi Kapadokya’ya tatile gitti.

Samar Dadgar, tatilde çektiği fotoğraf ve videoları Instagram hesabından paylaştı. Özcan Deniz ile bol bol fotoğraf çektiren modacı, mutluluk pozları verdi.

ASMALI KONAK’A DA GÖTÜRDÜ

Özcan Deniz sevgilisini 2002-2003 yılları arasında başrol oynadığı ‘Asmalı Konak’ dizisinin çekildiği konağa da götürdü.

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