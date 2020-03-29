Karantina kurallarına uymayan Işıl Reçber’e eleştiri yağmuru!

Corona virüs test sonucu pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 16 Mart'ta ABD'den döndükten sonra 14 gün karantinaya girmeyerek dışarıya çıkmıştı ve savunmasıyla da tepki çekmişti. Eşi Rüştü Reçber'in test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Işıl Reçber eleştiri oklarının hedefi oldu.

Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve Türkiye’de 108 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs kabusu devam ediyor.

EŞİ KARANTİNA KARARINA UYMADI

Eski Milli futbolcu Rüştü Reçber’in corona virüs test sonucu pozitif çıkarken bu gelişme efsane futbolcunun eşinin karantina kararına uymamasını akıllara getirdi.

ABD’DEN DÖNDÜ DIŞARIYA ÇIKTI

3 Mart günü ABD’ye giden Işıl Reçber, bu ülkede 13 gün kaldıktan sonra 16 Mart’ta Türkiye’ye döndü. Ancak Reçber, 14 gün karantina uygulamasını hiçe sayıp evinden dışarı çıktı ve sahibi olduğu güzellik merkezine gitti.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

ABD, dönüşü karantina kuralına uymayan Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber’in test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.



SAVUNMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ!

Işıl Reçber, bu gelişmenin ardından 17 Mart’ta Kanal D’deki 2. Sayfa programına katılarak “Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 miligram kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz. Orada bir sürü hastalarımız var. Kendi özel iş yerime çıkıyorum, almam gereken önlemleri de alıyorum” sözleriyle kendisini savunmuştu.

