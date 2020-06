Karayip Korsanları 2 konusu ve oyuncu kadrosu… Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı filmi oyuncuları kimler?

Sinema tarihinin kült filmlerinden Karayip Korsanları serisinin ikinci filmi Ölü Adamın Sandığı’nda korsan Jack Sparrow’un, hayalet gemi Uçan Hollandalı’nın efsanevi korsanı Davy Jones’a kan borcu vardır. Heyecan ve macera dolu seri tekrar izleyici karşısında. Peki Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı konusu ne? Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı oyuncuları kimler?

KARAYİP KORSANLARI 2 OYUNCULARI

Bütçesi 225 milyon dolar olan filmin galası Kaliforniya'daki Disneyland'da yapıldı. Ölü Adamın Sandığı açılış gününde 55.8 milyon dolar kazandı. Filmin oyuncu başrollerinde Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley yer alıyor.

KARAYİP KORSANLARI 2 KONUSU NEDİR?

Gözüpek delikanlı Will Turner ve güzel Elizabeth, düğün hazırlıklarını yapadursunlar; dostları eksantrik Kaptan Jack Sparrow, yine bela aramaktadır. Elbette ki, Sparrow’un başına açılacak belalardan Will Turner ve Elizabeth de nasiplerini alacaklardır. Jack’in, efsanevi Uçan Hollandalı’nın kaptanı Davey Jones’a kan borcu olduğu ortaya çıkınca, tekrar ortalık birbirine girer. Eğer Sparrow, bu borçtan kurtulamazsa ömrü boyunca Uçan Hollandalı’nın kölesi olarak yaşama riskiyle karşı karşıyadır. Ama her beladan kurtulmanın elbet bir yolu olabileceğini düşünen uyanık Jack Sparrow’un, Ölü Adamın Sandığı'na sahip olan kişinin Davy Jones’u da kontrol edebileceğini öğrenmesiyle işler karışır.