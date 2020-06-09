Karayip Korsanları Siyah İnci’nin Laneti konusu ne? Karayip Korsanları oyuncuları kimler?

Karayip Korsanları serisinin ilk filmi olan Karayip Korsanları Siyah İnci’nin Laneti filmi, çekilmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. İşte Karayip Korsanları konusu ve oyuncu kadrosu…

KARAYİP KORSANLARI KONUSU

Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti, genç bir kızı kurtarmaya çalışan korsan Jack Sparrow ile demirci Will Turner'ın maceralarını anlatıyor. Yerel vali Weatherby Swann'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar. Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır.

OYUNCULARI

Johnny Depp

Rolü : Captain Jack Sparrow

Geoffrey Rush

Rolü : Pirate Captain Barbossa/Captain Blackheart

Keira Knightley

Rolü : Elizabeth Swann

Orlando Bloom

Rolü : Will Turner