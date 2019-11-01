Kardashian’dan skandal paylaşım

Türkiye'nin sert tepki gösterdiği 1915'te yaşanan sözde Ermeni soykırımı tasarısını ABD Temsilciler Meclisi oy çokluğu ile tanıdı. Soykırım tasarı sıcaklığını korurken Amerikalı senatör bu kararın alınmasını dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'a bağladı. Kardashian ise skandal onayın ardından sosyal medya hesabından küstah bir paylaşıma imza attı.

“ERMENİ HALKI İÇİN BÜYÜK BİR ZAFERDİ”

Kim Kardashian çocukları ve kardeşleriyle Ermenistan’da çekildiği fotoğrafın altına “ABD Temsilciler Meclisi Ermeni Soykırımı’nı kabul ettiğinde. Ermeni halkı için bu çok büyük bir zaferdi! Bu fotoğraf bu ay Ermenistan’da çekildi.” notunu düştü.

Kardashian’ın bu paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Türk kullanıcılar Kardashian ve ailesine “Soyunuz kurusun” diye yorumlar yaptı.

SENATÖRLER İLE GÖRÜŞMELER

1915 yalanının Amerika tarafından resmen tanınmasında Ermeni asıllı ünlü isim Kim Kardashian’ın da etkisi oldukça büyük. Amerikalı Senatör Jackie Speier, Ermenilerin gizli silahının Kim Kardashian olduğunu yazdı.

Onun iddiasına göre Temsilciler Meclisi’nde tasarının kabul edilmesi için büyük gayret gösteren Kardashian, Senatörler ile tek tek görüşmeler yaptı ve bunun sonucunu aldı.