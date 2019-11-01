Kardashian’dan skandal paylaşım

“ERMENİ HALKI İÇİN BÜYÜK BİR ZAFERDİ”
Kim Kardashian çocukları ve kardeşleriyle Ermenistan’da çekildiği fotoğrafın altına “ABD Temsilciler Meclisi Ermeni Soykırımı’nı kabul ettiğinde. Ermeni halkı için bu çok büyük bir zaferdi! Bu fotoğraf bu ay Ermenistan’da çekildi.” notunu düştü.
Kardashian’ın bu paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Türk kullanıcılar Kardashian ve ailesine “Soyunuz kurusun” diye yorumlar yaptı.
SENATÖRLER İLE GÖRÜŞMELER
1915 yalanının Amerika tarafından resmen tanınmasında Ermeni asıllı ünlü isim Kim Kardashian’ın da etkisi oldukça büyük. Amerikalı Senatör Jackie Speier, Ermenilerin gizli silahının Kim Kardashian olduğunu yazdı.
Onun iddiasına göre Temsilciler Meclisi’nde tasarının kabul edilmesi için büyük gayret gösteren Kardashian, Senatörler ile tek tek görüşmeler yaptı ve bunun sonucunu aldı.