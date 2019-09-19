Kardeş Çocukları 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ümran ve Hayat yeni bir çıkmazın eşiğinde! Kardeş Çocukları 18. son bölüm izle

Kardeş Çocukları 18. bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Cem Davran da katıldı. Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni sezon bölümünde; Herkesin hayatını değiştiren karanlık günün ardından aylar geçmiş, Ümran, Yıldırım’a karşı duyduğu derin vicdan azabıyla Karalılar’daki çilehanesine kapanmış gün doldururken, boşanmak için gün sayan Umay artık hedefine kilitlenmiş, özgür ve güçlü bir kadın olarak Hayat’a kızım deyip Yıldırım’ı kazanacağı güne yürüyor. İşte Kardeş Çocukları 18. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞ ÇOCUKLARI 18. SON BÖLÜM İZLE

Saner ailesiyle sarsıcı bir geçmişe sahip olan güçlü ve tekinsiz iş adamı Adnan Harmancı, kızı İdil’in ölümünün hesabını sormak üzere, bütün hızıyla Yıldırım’ın ve Yıldırım’ın değdiği herkesin hayatına girer. Diğer yanda Hayat, Savaş’ın teyzesinin oğlu olduğu yalanına inanarak, Savaş tarafından oyuna dahil edilmiştir.

Savaş, Hayat’ı Umay’a karşı elini güçlendirmek için kullanmak isterken, ona olan duygularının değişmesiyle köşeye sıkışmış durumdadır. Annesinin bir an önce İstanbul’a geri dönmesini isteyen Hayat’ın karşısına çıkan gizemli yabancı, Savaş ve Hayat arasındaki dengeleri iyice sarsarken, Ümran’ın Rezzan’ın uzattığı eli tutmasıyla, kartlar herkes için sil baştan dağılır. Ümran’ın attığı cesur adımla birlikte herkes için yepyeni bir dönem başlar.

Savaş’ı görüp, bir kez daha Umay’ın oyununa geldiğini anlayan Ümran çılgına döner. Yıldırım’ın gözünü açmaya çalışır fakat hiç ummadığı bir tepki alır. Hayat’ın da devreye girmesiyle birlikte Umay’ın oyunu tamamen raydan çıkar.

Savaş’ın, Umay’ın tüm ikazlarına rağmen Hayat’la tanışması, Umay için de sürpriz olan bir süreci başlatır. Kurduğu oyunda erken fire veren Umay, Ümran’ı kontrol altında tutmak için yeni bir hamle yaparken, Ümran’ın ilk kez Umay’ın bile hesaplayamadığı planları vardır.

Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılırken, arka arkaya aldığı ağır yenilgilerle bozguna uğramış olan Reşat, bu kez başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Nasıl bir tehlike altında olduğundan habersiz olan Umay, yalanları ortaya çıkmasın diye daha önce hiç olmadığı kadar ileri giderken Ümran ise artık oyunu bozmaya hazırdır.