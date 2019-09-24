Kardeş Çocukları yeni sezon oyuncuları kimler? Kardeş Çocukları konusu ne?

Kardeş Çocukları, ikinci sezonun yeni bölümleriyle her hafta Star’da izleyicilerle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra özgün hikayesi ile de dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosuna bu sezon yeni isimler katıldı. İşte Kardeş Çocukları oyuncuları ve konusu…
CEM DAVRAN, KARDEŞ ÇOCUKLARI'NDA
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyenlerin büyük beğenisini toplayan “Kardeş Çocukları”na Cem Davran dahil oldu. Cem Davran, Kardeş Çocukları kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu dizide ‘Adnan' karakterine hayat verecek ve yaptığı kötülüklerle tansiyonu artıracak.
Davran’ın oğlunu oynayacak isim de belli oldu. Oyuncu Erdem Yılmaz Kardeş Çocukları dizisinde Cem Davran’ın canlandırdığı Adnan karakterinin oğlunu oynayacak.
KARDEŞ ÇOCUKLARI OYUNCULARI
Yıldırım Saner / Mehmet Aslantuğ
Ümran Çetin / Ayça Bingöl
Umay Karay / Nur Fettahoğlu
Hayat Çetin / Afra Saraçoğlu
Savaş Ekim / Berkay Hardal
Hayal Karay / Alara Turan
Rezzan / Çiğdem Selışık Onat
Adnan Harmancı / Cem Davran
KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay (Nur Fettahoğlu). Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel'' Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.