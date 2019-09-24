Kardeş Çocukları yeni sezon oyuncuları kimler? Kardeş Çocukları konusu ne?

Kardeş Çocukları ikinci sezonu ile Star TV ekranlarına geliyor. Kardeş Çocukları başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer alıyor. Beğeni toplayan ilk sezonun ardından ikinci sezonu ile seyirci karşısına çıkan dizi yeni oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. İşte Kardeş Çocukları oyuncu kadrosu ve konusu...

Kardeş Çocukları, ikinci sezonun yeni bölümleriyle her hafta Star’da izleyicilerle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra özgün hikayesi ile de dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosuna bu sezon yeni isimler katıldı. İşte Kardeş Çocukları oyuncuları ve konusu…

CEM DAVRAN, KARDEŞ ÇOCUKLARI'NDA

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyenlerin büyük beğenisini toplayan “Kardeş Çocukları”na Cem Davran dahil oldu. Cem Davran, Kardeş Çocukları kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu dizide ‘Adnan' karakterine hayat verecek ve yaptığı kötülüklerle tansiyonu artıracak.

Davran’ın oğlunu oynayacak isim de belli oldu. Oyuncu Erdem Yılmaz Kardeş Çocukları dizisinde Cem Davran’ın canlandırdığı Adnan karakterinin oğlunu oynayacak.

KARDEŞ ÇOCUKLARI OYUNCULARI

Yıldırım Saner / Mehmet Aslantuğ

Ümran Çetin / Ayça Bingöl

Umay Karay / Nur Fettahoğlu

Hayat Çetin / Afra Saraçoğlu

Savaş Ekim / Berkay Hardal

Hayal Karay / Alara Turan

Rezzan / Çiğdem Selışık Onat

Adnan Harmancı / Cem Davran

KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay (Nur Fettahoğlu). Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel'' Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.