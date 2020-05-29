Karlie Kloss’dan boy itirafı: Uzamamak için her yolu denedim

Karlie Kloss’dan boy itirafı: Uzamamak için her yolu denedim

Ünlü model Karlie Kloss, boy takıntısı olduğunu ve ergenlik döneminde boyunun uzamasını durdurmak için her yolu denediğini fakat başarılı olamadığını söyledi.

ABD’li model Karlie Kloss, en son geliri corona virüsüyle mücadeleye bağışlanan Mario Tennis Aces turnuvasında Maria Sharapova ile karşılaşmıştı.

Kloss, ergenliğinden bu yana yaşadığı boy takıntısı hakkında ilk kez konuştu.

1.88 boyundaki ABD’li model, “Boyum bir anda uzamadı, her zaman uzundum. Gelişimimi durdurmak için bir süre başımın üzerinde ağırlıkla geziyordum ama işe yaramadı” dedi.

“BÜYÜK ELBİSE GİYEBİLİYORUM”

Ünlü model, bu durumun yararları da olduğunu söyleyerek, “Defilelerin kapanışında büyük bir elbiseyle yürüyebiliyorum. Çünkü her tasarımcı benim onu taşıyabileceğimi biliyor” şeklinde konuştu.