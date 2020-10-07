Katy Perry evini 7,95 milyon dolara satıyor

Nişanlısı Orlando Bloom ile birlikte ilk bebeğini kucaklayan şarkıcı Katy Perry, evini satışa çıkarma kararı aldı. Ünlülerin gözdesi olan Hidden Vadisi'nin kapılı yerleşim bölgesindeki evin değeri 7,95 milyon dolar.

Nişanlısı Orlando Bloom ile birlikteliğinden ağustos ayında ilk bebeği Daisy Dove’u dünyaya getiren şarkıcı Katy Perry, evini satılığa çıkardı. 35 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Beverly Hills’teki 400 metrekarelik evini 7,95 milyon dolara satıyor.

Perry, evi 2018’de, şimdi belirlediği satış fiyatından yarım milyon dolar daha aşağı almıştı.

Daily Mail’e göre ev, ünlülerin gözdesi olan Hidden Vadisi’nin kapılı yerleşim bölgesinde yer aldığından, evin mahremiyeti, potansiyel ev alıcıları için cazip olacak.

Evin ana katı banyolu iki yatak odasının yanı sıra barla tamamlanan ayrı aile odalarından oluşuyor.

Doğal ışık alan bir şef mutfağı bulunan evin şömineli oturma odaları mevcut.

Evde çalışma odası ve spor salonu da var.

Evin iç özellikleri kusursu görünürken potansiyel ev alıcıları için dış mekanın daha ilgi çekici olabileceği düşünülüyor.

Teras alanları, havuzu ve özenli bir peyzaja sahip bahçesiyle evin dış görünüşü de dikkat çekici.

Pek çok gayrimenkul sahibi olan Katy Perry, Şubat 2019’da da Hollywood Hills’teki evini 12,7 milyon dolara restoran sahibi Michael Chow’a satmıştı.

Geçen yıldan beri nişanlı olan çift, bu yıl Japonya'da evlenecekti, ancak corona virüs salgını nedeniyle düğünlerini iptal etti.