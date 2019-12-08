Kaya Çilingiroğlu’ndan çarpıcı nafaka çıkışı

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, katıldığı TV programında nafaka hakkı ile ilgili tepki çekecek açıklamalarda bulundu ve "Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim" dedi.

Kadınların nafaka hakkı ile ilgili tepki çekecek açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Aslı Şafak’ın sunduğu “İşin Aslı” programına konuk olan Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kadınlar kadar erkeklerin de şiddet gördüğünü savundu.

“Bir kadının erkekten daha az ezildiğini düşünmüyorum” diyen Çilingiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erkeğe tecavüz eden yok mu bu ülkede? Erkek de eziyet çekiyor. Adam mesela evlilik yapıyor, boşanmak istiyor. Karısına ‘Bırak beni gideyim’ diyor. Bu sefer eşi ‘Sen bana bu kadar para vereceksin’ diyor. Bu nafaka ne abi?”

‘KADINLARDAN ÇOK ÇEKTİM’

Kadınların kendisine çok çektirdiğini söyleyen Çilingiroğlu, “Şunu demek istiyorum; ‘Nafaka ne?’ Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin içeceksin, parayı ben vereceğim! Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim?” cümleleriyle dikkat çekti.

Çilingiroğlu’nun bu açıklamalarına sosyal medyadan birçok tepki geldi.