‘Kedi Kız’ Serenay Sarıkaya

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin muhabirlerinin yakın takibinde olan Serenay Sarıkaya yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Karantina günlerinde Cem Yılmaz ile birlikte okey partilerine katılan Sarıkaya alnına yapıştırdığı okey taşları ile poz vermiş ve bunu sosyal medyadan paylaşmıştı. Sevenleriyle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla temas kuran Sarıkaya bu defa da göz rengini değiştiren bir filtre kullandı ve ortaya çıkan görüntüyü doğduğu şehir olan Ankara’ya göndermede bulunarak ‘Ankara kedisi’ notuyla paylaştı.