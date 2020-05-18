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‘Kedi Kız’ Serenay Sarıkaya
‘Kedi Kız’ Serenay Sarıkaya
Oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde herkesin sık sık kullandığı göz rengi değiştirme filtresi ile ortaya çıkan görüntüyü Instagram hesabından 'Ankara kedisi' notuyla paylaştı.
Magazin 18 Mayıs 2020 - 08:36

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin muhabirlerinin yakın takibinde olan Serenay Sarıkaya yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Karantina günlerinde Cem Yılmaz ile birlikte okey partilerine katılan Sarıkaya alnına yapıştırdığı okey taşları ile poz vermiş ve bunu sosyal medyadan paylaşmıştı. Sevenleriyle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla temas kuran Sarıkaya bu defa da göz rengini değiştiren bir filtre kullandı ve ortaya çıkan görüntüyü doğduğu şehir olan Ankara’ya göndermede bulunarak ‘Ankara kedisi’ notuyla paylaştı.

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