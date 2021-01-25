Keira Knightley: Artık erkeklerin yönettiği seks sahnelerini oynamayacağım

Türk Sineması’nın efsanevi oyuncusu Türkan Şoray’ın bir zamanlar kanun diye tanımlanan kuralları vardı. Bu kurallar gereği Türkan Sultan filmlerinde cinsellik içeren sahnelerde rol almazdı. Türkan Şoray zamanla bu kurallarını kaldırırken, şimdi de 35 yaşındaki ünlü İngiliz oyuncu Keira Knightley, sinema sektöründe tartışmaya neden olan bir açıklama yaptı.

Keira Knightley erkek bakış açısı nedeniyle artık erkek yönetmenlerin filmlerinin cinsellik içeren sahnelerinde yer almadığını açıkladı. Müzisyen James Righton ile evli olan Keira Knightley, eğer bir filmi erkek yönetmen yönetiyorsa, bu çalışmanın seks sahnelerinde görünmeyi reddettiğini söyledi.

Fransız moda devi Chanel'in radyo serisinde konuşan oyuncu, iki kızını doğurduğundan beri vücudunu bir film setinde göstermekten çok rahatsız olduğunu anlattı.

“BİR GRUP ERKEĞİN ÖNÜNDE…”

Bu düşüncesinin bir kısmının gurur, bir kısmının ise erkek bakışından kaynaklandığını belirten Keira Knightley, “Ben çok gururluyum, şimdi iki çocuğu olan bir bedenim var ve bir grup erkeğin önünde çıplak halde durmamayı tercih ederim” dedi.

Annelik yolculuğunda kendisini aynı zamanda bedenini kabul etmeye dair bir yolculuktaymış gibi hissettiğini vurgulayan oyuncu, bunun erkek yönetmenlere karşı bir karar olduğunu söyledi.

Knightley, kararının sadece erkek yönetmenleri kapsadığını, kadın yönetmenlerin filmlerinin cinsellik sahnelerinde yer alabileceğini belirtti.