Kendall Jenner’a Instagram’da yayınladığı video için 150 bin dolarlık dava açıldı

Kendall Jenner, sosyal medya hesabından, kendi görüntülerinin yer aldığı 9 saniyelik bir video paylaştı. Ne var ki telif hakkı ihlali gerekçesiyle, ünlü modele 150 bin dolarlık dava açıldı...

Ünlü model Kendall Jenner, Instagram hesabından Eylül 2019’da New Yorkta çekilen 9 saniyelik bir video paylaştı. Bu videoda Jenner, bir mekanın kapısından çıkarken görüntüleniyor. Ne var ki yayınladığı video başına iş açtı. Fotoğrafçı Angela Ma, kendi çektiği videoyu izinsiz kullandığı için 24 yaşındaki modeli ABD Telif Hakkı Bürosu’na şikayet etti. Ma, Jenner’ın videoyu 128 milyon Instagram takipçisiyle paylaştığını, videonun 23 milyon kez izlendiğini belirterek 150 bin dolarlık tazminat davası açtı…