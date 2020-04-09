Kerimcan Durmaz: Çıkın dışarı hepiniz geberin!

Sosyal medyaya çektiği videolarla ünlenen ve sonrasında yaptığı çirkin paylaşımlarla mahkemelik olan Kerimcan Durmaz, bu defa da ev karantinasına girmeyip de dışarıda dolaşan insanlara tepki gösterdi.

Ev karantinasına devam eden ve sosyal medya hesabından bu süreçle ilgili paylaşımda bulunan Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla çıktığı market alışverişi sırasında çektiği videoları da sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Aracı içerisinde market ararken görülen Kerimcan Durmaz, sokakta gördüğü kalabalığa tepki gösterdi. Yanındaki arkadaşının aracın önüne çıkan adam için ’65 yaş üzeri’ şeklindeki uyarısı üzerine yüksek sesle konuşmaya başlayan Durmaz gittikçe dozunu artırdığı sözler söyledi.

Durmaz herkesin evde kalmasını istediği videosunu ” Ya da çıkın dışarı hepiniz geberin” sözleriyle tamamladı.