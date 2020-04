Khloe Kardashian, eski sevgilisinden bebek sahibi olmayı planlıyor

Olaylı bir şekilde ayrılan Khloe Kardashian ve Tristan Thompson’ın arasındaki sular durulmaya başladı. Ünlü yıldız şimdi de, kendisini aldatan eski sevgilisinden tekrar çocuk sahibi olmayı planlıyor.

Kardashian-Jenner ailelerinin reality şovu Keeping Up With the Kardashians’ın yeni bölümünde Khloe, 12 tane yumurtasını dondurduğunu ve doktorunun söylediğine göre bunlardan beş tanesinin oldukça güçlü olduğunu belirtti.

Khloe, Tristan Thompson’ın da sperm donörü olmak konusunda kendisine destek verdiğini söyleyince ortalık bir anda karıştı.

TRISTAN THOMPSON, KHLOE’Yİ AİLE DOSTU İLE ALDATMIŞTI

Tristan Thompson ile bir kız çocuğu sahibi olan Khloe, evlilik planları yaparken aldatılmıştı. Üstelik Thompson, Kardashian ailesinin içinden olan, kız kardeşi Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile aldatınca sevgilisi ile olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Bu olay sonrasında Tristan Thompson, aileden veto yemiş, Kardashian-Jenner aileleri de Jordyn Woods ile tüm bağlarını koparmıştı.