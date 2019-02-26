Khloe, Kourtney Kardashian ve Kendall Jenner’dan seksi pozlar

Geçtiğimiz hafta çocuğunun babası olan sevgilisi Tristan Thompson'ın kendisini aldattığını öğrenen Khloe Kardashian, kardeşleri Kourtney ve Kendall ile birlikte kamera karşısına geçti ve birbirinden seksi pozlar vererek adeta 'Ne kaybettiğine dön bir bak' mesajı verdi...

10 aylık kızının babası olan Tristan Thompson’ın, kendisini Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşı olan Jordyn Woods ile aldattığını öğrenen Khloe Kardashian, ablası Kourtney ve kardeşi Kendall ile kamera karşısına geçti.

Giydikleri vücut çoraplarıyla birbirinden seksi pozlar veren kardeşlerin bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Milyonlarca beğeni ve yüz binlerce yorum alan kardeşlerden Khloe için ‘Tristan’a gönderme yapıyor’ mesajları geldi…

Zor günleri kardeşleriyle birlikte Palm Springs’te geçiren Khloe Kardashian, yaptıkları çekimlerle adeta ‘Ne kaybettiğine dön bir bak’ mesajı verdi.