Kibariye hakkında şaşırtan açıklama: “Kaçtılar”

Konser vermek için Almanya'ya giden şarkıcı Kibariye hakkında ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Kibariye ve eşinin konsere çıkmadan konser ücretini alarak kaçtıkları iddia edildi.

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Eşinin ihanet haberleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Kibariye bu sefer bambaşka bir haberle gündeme geldi. Kibariye önceki gün Almanya Dortmund’daki konser için sevenleriyle buluşmak üzere yola çıktı. Fakat şarkıcının gittiği konser gerçekleşemedi. Yaşanan bu olayın ardından konserin organizatörü sosyal medyadan bir video çekerek Kibariye’ye tepkilerini belirtti. Kibariye tarafından kandırıldıklarını iddia eden organizatör, daha sonra da Kanal D’de yayınlanan bir magazin programına bağlanarak yaşananları anlattı.

“SUCUK, SALAM ALIP KAÇTILAR”

Organizatör: “Kibariye ve eşi uçaktan indiler. İner inmez “Bizi Türk marketine götür. 200 Euro ver” dediler. Neyse verdim, sonra 8 kangal sucuk, salam, sosis aldılar. Yedi kutu yaprak çay ve daha bir sürü şey aldılar. Ardından konser alanına gittik.

Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık konser yerinde kapının önüne adamını dikti ve bilet paralarını topladı. Konserin başlamasına 1 saat kala bana geldi ve çok az kişi var, Kibariye konsere çıkmayacak” dedi. Ben de Kibariye’ye “Senin adın önemli böyle bir şey yapma” dedim ama o beni değil eşini dinlemeyi tercih etti. Bilet paralarını alıp kaçtılar. Sonra dönüş uçak biletlerini iptal etmişler” ifadelerini kullanarak yaşananları anlattı.

KİBARİYE CEPHESİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kibariye ise çıkmadığı konser programının ardından sosyal medya hesabından organizatörünün şartları yerine getirmediğini ifade ederek şöyle bir paylaşımda bulundu.

