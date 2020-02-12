Kim Kardashian ve Kanye West İstanbul’da

Kim Kardashian ve Grammy dahil olmak üzere müzik alanında 9 ödüle sahip ünlü rap müzik sanatçısı eşi Kanye West'in balmumu heykelleri İstanbul'da... Çiftin heykelleri Sevgililer Günü için özel olarak getirtildi...

On yılı aşkın süredir Madame Tussauds Londra'da sergilenen ve tüm dünyadan ziyaretçilerin beğenisini kazanan Kim Kardashian ve eşi Kanye West'in balmumu figürleri Sevgililer Günü için özel olarak İstanbul'a getirildi. Dünyada olduğu gibi sosyal medyada da en beğenilenler arasında yer alan çiftin figürleri, Sevgililer Günü’nde ziyarete açılacak ve altı ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Popüler yıldız Kardashian'ın balmumu figürü için ölçü alım çalışmaları 2009 yılında Los Angales, California'da gerçekleştirilmişti. Figürün kostümü için Michael Costello tasarımı olan özel bir elbise seçilmişti.



Eşi Kanye West'in figürü ise, 2014 yılında gerçekleştirilen LACMA Art & Film Gala'sındaki bir fotoğrafı referans alınarak hazırlanmış ve Madame Tuddauds Londra'da Kim Kardashian'ın yanına yerleştirilmişti.