Kim Kardashian’ın erkek arkadaşı Pete Davidson’dan Bob Saget’a özel mesaj

Bob Saget'ın ölüm haberinin ardından çok sayıda ünlü sosyal medyada üzüntüsünü paylaştı. Bunlardan biri de genç komedyen Pete Davidson'dı. Davidson, akıl sağlığını Saget'a borçlu olduğunu belirterek ünlü oyuncuyu andı.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda Kim Kardashian ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Pete Davidson, 65 yaşında hayatını kaybeden Bob Saget için sosyal medyada paylaşım yaptı. Davidson’ın sosyal medya hesabı olmadığı için komedyen arkadaşı Dave Sirus’tan yardım aldı.

Pete Davidson, ünlü aktörün ölümünden sonra Bob Saget’ın kendisine ruh sağlığı konusunda yardım ettiğini açıkladı. Davidson, Saget’ı gezegendeki en iyi adamlardan biri olarak niteledi ve notunda şu satırlara yer verdi:

YARDIMLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

“Sosyal medya hesabım olmadığı için Dave’den bu paylaşımı yapmasını rica ettim. Sadece, Bob Saget’ın gezegendeki en iyi insan olduğunu bilmenizi istiyorum.

Ben daha gençken ve arkadaşlığımız boyunca birkaç kez bazı zorlu zamanları atlatmama yardım etti. Annemle saatlerce telefonda konuştu yardım olabileceği her şekilde yardımcı olmaya çalıştı, bizi doktorlarla ve deneyebileceğimiz yeni tedavilerle buluşturdu. Beni kontrol edip iyi olduğumdan emin olmaya çalıştı.”

Saturday Night Live yıldızı sözlerini şöyle tamamladı: “Seni seviyorum Bob. Seni tanımak bir onurdu. Nezaket ve arkadaşlığın için teşekkür ederim.”

Bob Saget, Florida, Orlando’daki Ritz-Carlton’da otel güvenliği tarafından ölü bulundu. Saget’ın ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dedektifler herhangi bir şüpheli durumun ya da uyuşturucu kullanımına dair bir izin olmadığını da belirttiler.