Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm yok mu? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman belli mi?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm yok mu? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman belli mi?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon liralık soruya geçen bölümde 19 yaşındaki Arda Ayten yeni bölümde büyük ödülü kazanabilecek mi merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 1 milyon liralık soruya geçilmesinin ardından programın süresi bitmişti. Peki Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanacak mı? İşte ATV yayın akışı...

Her Cumartesi günü klasik haline gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ATV yayın akışında yer almıyor. Haliyle seyirciler Kim Milyoner Olmak İster yayın tarihlerini merak ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de uzun zaman sonra ilk kez 19 yaşındaki Arda, dev ödüllü soruyu görme şansını elde etti. Sosyal medyada gündem olan genç Arda'nın “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ise duygulandırdı. 1 milyon liralık soru yayınlanacağı sırada ise yarışmanın süresi bitmişti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak ister programı her Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle ATV'de yayınlanıyor. Ancak 6 Temmuz Cumartesi akşamı yayın akışında yabancı bir sinema filminin yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Yaz mevsimi olduğu için yayın günü değişiklik gösteriyor. Bu nedenle 1 milyon liralık sorunun yayınlanacağı yeni bölüm ne zaman henüz netlik kazanmadı.

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