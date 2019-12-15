Kimse Bilmez neden yok? Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman?

Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümleri her Pazar akşamı ATV'de yayınlanıyor. Dizinin takipçileri bu akşam hayal kırıklığı yaşadı, çünkü Kimse Bilmez yerine bu akşam önce Kim Milyoner Olmak İster programı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan özel yayın ekrana gelecek. Peki Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal’ın yer aldığı Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümü 22 Aralık Pazar günü yayınlanacak. İşte ATV yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

KİMSE BİLMEZ 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali ve Sevda nihayet Uygar’dan kurtulup tüm sorunları geride bıraktıklarını düşünerek birbirlerine sarılırlar. Ancak hiç beklenmedik bir anda bir isim karşılarına çıkar… Ali’nin teşkilattan tanıdığı “Manyak” lakaplı Nedim, yıllar sonra yarım bıraktığı bir hesabı kapamak için çıkagelir. Tek derdi birinci adam olmaktır. Adeta kötünün tanımını yeniden yapacak olan Manyak Nedim’ Kurtbey ve Ali’nin hayatının tam orta yerine düşer. Üstelik o kadar tehlikelidir ki, ilk işi kimsenin kolay kolay ulaşamadığı Kurtbey’i sinsi bir planla vurmak olur. Manyak Nedim, Ali ve Kurtbey’den ne istiyor?

Öte yandan Hüdaverdi’nin kaldırıldığı hastanede çalışan ve tesadüfen Duygu’yu gören Doktor Ahmet, yeniden eski duygularıyla yüzleşmiştir. Duygu’ya yaklaşmaya çalışan Ahmet, karşısında duran en büyük engel Pilot’u atlatabilecek mi?