Kimsesizler 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aile bu dünyadaki en önemli varlıktır…

Kimsesizler 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aile bu dünyadaki en önemli varlıktır…

Kimsesizler dizisi FOX TV'de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Kimsesizler dizisinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç otururken, senaryosunu ise Ebru Hacıoğlu ile Verda Pars kaleme alıyor. MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı, Kimsesizler'in 1. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Ailesi olmayan bir grup çocuğun dostluğunu ve onların etrafında gelişen olayları konu alan Kimsesizler dizisinin oyuncuları arasında birçok başarılı isim bulunuyor. Dizinin başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk ve Kübra Süzgün yer alıyor.

KİMSESİZLER 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

KİMSESİZLER 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI

KİMSESİZLER DİZİSİNİN KONUSU

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır.

Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir.

Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır