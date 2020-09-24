Kimsesizler 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aile bu dünyadaki en önemli varlıktır…

Ailesi olmayan bir grup çocuğun dostluğunu ve onların etrafında gelişen olayları konu alan Kimsesizler dizisinin oyuncuları arasında birçok başarılı isim bulunuyor. Dizinin başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk ve Kübra Süzgün yer alıyor.
KİMSESİZLER 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Kalplerimize dokunacak bir hikaye… #Kimsesizler'in yeni fragmanı yayında! @kimsesizlerfox pic.twitter.com/Akac2zaYCW
— FOX (@FOXTurkiye) September 23, 2020
KİMSESİZLER 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI
#Kimsesizler ile tanışmaya hazır olun! Yakında FOX’ta. @kimsesizlerfox #dahadahaFOX pic.twitter.com/24rwgv3OfM
— FOX (@FOXTurkiye) September 17, 2020
KİMSESİZLER DİZİSİNİN KONUSU
Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır.
Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir.
Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır